Jak ująć w księgach rachunkowych zatrzymanie kaucji z tytułu najmu

Ewidencja rozliczenia kaucji przez wynajmującego (właściciela) zależy od zapisów w umowie najmu. Jeśli jest to zatrzymanie związane z zaliczeniem jej na poczet zaległego czynszu, należy ją przeksięgować z konta pozostałych rozrachunków (gdzie ze względu na swój zwrotny charakter była pierwotnie zaksięgowana) na konto rozrachunków z tytułu dostaw i usług. Natomiast w odniesieniu do kwoty kaucji zatrzymanej tytułem odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy, należy ją zaewidencjonować na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, jako zdarzenie pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki.

Kaucja co do zasady spełnia funkcję gwarancyjną i zabezpieczającą. Tym samym, co do zasady, powinna pozostawać w stanie nienaruszonym przez cały okres trwania umowy najmu, a po jej zakończeniu być zwrócona. Brak konkretnych regulacji w kodeksie cywilnym, ale także w ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych, daje dużą dowolność w kwestii rozliczania kaucji (wyjątkiem jest kaucja dotycząca lokalu mieszkalnego, gdzie zakres możliwych rozliczeń kaucji reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów). W celu uniknięcia nieporozumień jakikolwiek sposób rozdysponowania środków pieniężnych stanowiących kaucję powinien zatem wynikać z zapisów umowy najmu. W praktyce umowa najmu zazwyczaj przewiduje, że kaucja może zostać zatrzymana:

na poczet zaległego czynszu lub innych opłat związanych z najmem, a niezależnych od właściciela - np. opłaty za media lub

na pokrycie szkód wyrządzonych w lokalu,

jako odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy.

Zatrzymanie kaucji w księgach rachunkowych. Ewidencja zatrzymania kaucji przez wynajmującego (właściciela) zależy od tytułu zatrzymania. Jeśli jest to zatrzymanie kaucji związane z zaliczeniem jej na poczet czynszu, należy ją przeksięgować z konta pozostałych rozrachunków (gdzie ze względu na zwrotny charakter widnieje) na konto rozrachunków z tytułu dostaw i usług:

Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki"

Ma konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami"

Jeśli natomiast zatrzymanie kaucji ma charakter odszkodowawczy (np. na pokrycie szkód wyrządzonych w lokalu lub jako "kara" za przedterminowe rozwiązanie umowy) wówczas zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit g ustawy o rachunkowości zatrzymaną kwotę wynajmujący (właściciel) powinien zaliczyć na dobro pozostałych kosztów operacyjnych:

Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki"