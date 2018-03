11. Konferencja Open Source Day – największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie dedykowane otwartym technologiom już w maju w Warszawie

Już 23 maja w Warszawie odbędzie się kolejna, 11. edycja Open Source Day. To największa w Polsce i tej części Europy konferencja poświęcona otwartym technologiom, co roku gromadząca blisko 1000 uczestników. Program tegorocznej edycji będzie składał się przede wszystkim z praktycznych sesji, poświęconych najważniejszym kierunkom rozwoju branży IT. Trwa rejestracja na konferencję. Udział w wydarzeniu dla pierwszych 600 osób będzie bezpłatny.