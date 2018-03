II Shared Services (in) Center Forum

12-13 kwietnia 2018, Warszawa, Courtyard by Marriott

Poszukiwanie innowacji oraz nowych pomysłów na optymalizację procesów to naturalne skłonności znakomitych praktyków, którzy spotkają się na Forum Shared Service (in) Center. Spotkanie jest doskonałą okazją do wymiany najlepszych rozwiązań.

Proponujemy dwie równoległe sesje: "Strategia dla autentycznego rozwoju – we deliver!" oraz "Wyprzedzić HQ – czyli RPA dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej". Dla wzmożenia i zaangażowania w dyskusję i wymianę doświadczeń przewidujemy interaktywne formaty tj. inspirational talks, idea sharing czy open discussion zone.

Program Forum w całości oparty jest na case studies kluczowych Centrów Usług Wspólnych w Polsce, projektujących procesy biznesowe dla takich firm jak: VOLVO, DEUTSCHE BANK, COCA-COLA, DISCOVERY COMMUNICATIONS, AVIVA, NORDEA, AVON, LUFTHANSA i innych.

Gościem specjalnym będzie generał Waldemar Skrzypczak, który opowie o przywództwie. Przewidziany jest również koktajl oraz mistrzostwa szachowe uczestników pierwszego dnia Forum!

http://ssc-forum.pl/

Relacja z zeszłorocznej konferencji: Relacja 2017