Szkolenie "RODO W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ"

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża.

Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

reklama reklama

RODO w działalności ubezpieczeniowej

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmienia zasady przetwarzania danych osobowych w każdym sektorze gospodarki i w każdej branży, w tym także w działalności ubezpieczeniowej. Każdy zakład ubezpieczeń musi – do 25 maja 2018 r. – zrozumieć w jaki sposób nowa regulacja wpływa na prowadzoną przez zakład działalność oraz dostosować sposób jej prowadzenia do nowych reguł. Ze względu na specyfikę działalności ubezpieczeniowej, dla której analiza dużej ilości różnorodnych danych, w tym danych uznawanych za wrażliwe, ma fundamentalne znaczenie, RODO stanowi duże wyzwanie organizacyjne, prawne i technologiczne dla każdego zakładu ubezpieczeń.

Celem szkolenia jest jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności wymaganych do stosowania przepisów RODO w praktyce. Prowadzący omówi wpływ zmian w prawie ochrony danych osobowych na działalność ubezpieczeniową oraz zaproponuje praktyczne podejście do problemów, z którymi mierzy się branża ubezpieczeniowa. Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji, prawników, PMO oraz innych osób zaangażowanych w proces dostosowania zakładu ubezpieczeń do RODO

Szczegółowy PROGRAM szkolenia:http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/crodo4/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/crodo4/formularz_pr10.php

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl