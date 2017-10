Konferencja "Wsparcie sprzedaży i obsługi klienta z wykorzystaniem systemów CRM" 

Kluczem do SUKCESU jest poznanie swojego klienta. Korzyści z systemów CRM jest wiele. Jednak najważniejsze z nich to: realizacja pragnień klienta, zwiększenie sprzedaży, wzrost zysków firmy, zdobycie zaufania klientów, prestiż, realizacja potrzeb sprzedażowych i komunikacyjnych.

Jak wybrać system dopasowany do Państwa potrzeb?

Jak być o krok przed konkurencją?

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

"Wsparcie sprzedaży i obsługi klienta z wykorzystaniem systemów CRM"

5 grudnia w Warszawie

Wstęp wolny, wymagana rejestracja ->>

Tematyka konferencji:

Jaki jest współczesny Klient? Jak go pozyskać i utrzymać?

Jak wykorzystać wiedzę o potrzebach potencjalnego Klienta?

Jak współcześnie zbudować przewagę konkurencyjną na rynku?

Rola systemów CRM w budowaniu relacji z Klientem

Wdrożenie i integracja systemu CRM

CRM w modelu cloud computing

Mobilny CRM – wsparcie handlowca w terenie

Automatyzacja działań marketingowych (marketing automation)

Utrzymanie relacji z klientem za pomocą Social CRM

Aplikacje sprzedażowe

Skuteczna komunikacja

Analiza danych klienta

CRM, a zarządzanie wiedzą

Do udziału zapraszamy: przedstawicieli Zarządu, dyrektorów i kierowników zarządzających działami:(Marketingu, Sprzedaży, Handlowymi, IT, BOK), osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie, osób zajmujących się wdrożeniem systemów CRM w firmie.

Organizator zapewnia uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Kontakt z organizatorem:

Katarzyna Medvedieva

Asystentka ds. promocji

tel. + 48 531 375 811

katarzyna.medvedieva@pirbinstytut.pl