Warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA"

Cel szkolenia:

Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną, ułatwić zastosowanie właściwego trybu i formy dostępu oraz dokonanie oceny, co do możliwości żądania opłaty, pomóc usprawnić realizację dostępu do informacji publicznej i zapobiegać bezczynności, a także rozwiązać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji, odmowy jej udostępnienia, czy umorzenia postępowania. Uczestnik dowie się kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej, kiedy wydaje się decyzję administracyjną, a w jakich sytuacjach wystarczy zwykłe pismo.

Adresaci szkolenia:

Wszystkie osoby zaangażowane w udostępnianie informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, organach państwowych, oraz w obrębie innych podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej.

Metody pracy podczas szkolenia:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

• znajomość praktyki stosowania udip - kiedy i co mam obowiązek udostępnić

• rozeznanie w orzecznictwie sądów administracyjnych

• umiejętność interpretacji przepisów udip

• znajomość trybów i form dostępu do informacji publicznej

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/dipou1/index.php

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl