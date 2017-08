Konferencja Międzynarodowa „Prawa człowieka i tożsamość narodowa w kontekście procesu integracji europejskiej Ukrainy”

Międzynarodowa konferencja naukowa

„Prawa człowieka i tożsamość narodowa w kontekście procesu integracji europejskiej Ukrainy”

Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Narodowego w Odessie im. I.I. Mecznykowa

Łódź 15 – 16 września 2017 r.

w budynku Wydziału Prawa i Administracji

ul. Kopcińskiego 8/12

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Prawa człowieka i tożsamość narodowa w kontekście procesu integracji europejskiej Ukrainy”. Organizowane wydarzenie naukowe to możliwość spotkania badaczy z Polski i Ukrainy, jak i pole do dyskusji w przedmiocie perspektyw rozwoju i bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej od Morza Bałtyckiego do Czarnego, rozumianych pod kątem poziomu ochrony praw człowieka i procesu integracji europejskiej Ukrainy.

Jak zmienia się prawna oraz społeczno-polityczna sytuacja na Ukrainie po Rewolucji Godności? Czy Ukraina może wzbogacić polityczno-prawną kulturę europejską? Na te i inne pytania chcemy porozmawiać w czasie poszczególnych paneli dyskusyjnych w ramach organizowanej konferencji naukowej.

Zapraszamy naukowców, doktorantów, studentów oraz praktyków z Polski i Ukrainy prowadzących swoje badania w dyscyplinach naukowych takich jak: prawo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, nauki o polityce, filozofia.

Proponowane panele dyskusyjne dotyczyć będą następujących zagadnień:

1. Współczesne wyzwania dla Ukrainy w procesie integracji europejskiej – perspektywa filozofii prawa i polityki.

2. Poziom ochrony praw człowieka na Ukrainie.

3. Prawa ekonomiczne i socjalne: wymiar europejski oraz ich ochrona na Ukrainie.

4. Stabilizacja polityczna w Europie Środkowej i Wschodnie w świetle tożsamości narodowej społeczeństw regionu.

5. Integracja europejska a system bezpieczeństwa międzynarodowego.

6. Filozoficzno-historyczne podstawy rozwoju idei praw człowieka w Europie.

7. Koncepcja Międzymorza i polska-ukraińska współpraca w kontekście przyszłości Europy.

Języki konferencji: polski, ukraiński, angielski.