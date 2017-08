Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - warsztaty

Cel warsztatów:

Udział w warsztatach ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację sektora publicznego podlegającą ponownemu wykorzystywaniu, ułatwić zastosowanie właściwego trybu udostępnienia informacji sektora publicznego i odróżnienie go od dostępu do informacji publicznej, określenie warunków ponownego wykorzystywania, dokonania oceny, co do możliwości żądania opłaty.

Wiedza zdobyta podczas warsztatów ma usprawnić realizację zasady udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, zapobiegać bezczynności, a także rozwiązać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania. Uczestnik dowie się kiedy można odmówić zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w jakie warunki ponownego wykorzystywania można określić, kiedy wydaje się decyzję administracyjną, a w jakich sytuacjach do wnioskodawcy kieruje się ofertę.

Adresaci warsztatów:

Osoby zaangażowane w udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz udostępnianie informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, w organach państwowych, państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w obrębie innych podmiotów zobowiązanych do udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania z wyłączeniem muzeów, bibliotek i archiwów.

Szczegółowy PROGRAM warsztatów: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/pwisp/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/pwisp/formularz_pr10.php

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl