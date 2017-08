Prawne aspekty profilowania osób - szkolenie

Coraz częściej mamy do czynienia z profilowaniem w różnych dziedzinach. Profilowanie osób wiąże się z różnego typu zagrożeniami, od naruszenia prywatności po dyskryminację osób.

Podczas warsztatów poruszymy kwestię regulacji prawnych związanych z profilowaniem, w szczególności ogólnego Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, które znajdzie zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Profilowanie prowadzi zwykle do oceny osoby lub predykcji jej zachowania, osoba ma w związku z tym określone prawa, włącznie z prawem do informacji o zasadach profilowania. Podczas spotkania omówiona zostanie omówiona perspektywa zarówno profilowanego konsumenta jak i przedsiębiorcy, który profiluje klientów, kandydatów do pracy, itp. Jeśli wynikiem profilowania może być tzw. zautomatyzowana decyzja wywołująca ważne skutki, wówczas osoba ma prawo jej nie podlegać. Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione warunki profilowania w sektorze finansowym, dla potrzeb marketingowych oraz w związku z zatrudnieniem.

Do kogo jest skierowane:

Warsztaty są skierowane do prawników przedsiębiorstw masowo zawierających umowy konsumenckie, analityków w firmach wykorzystujących narzędzie Big data, osób odpowiedzialnych na marketing i HR, a także do firm IT oferujących narzędzia analityczne.

