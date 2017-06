II edycja Kongresu Business Without Limits

Kongres Business Without Limits to dwudniowy, największy w regionie cykl debat o bogatej i różnorodnej tematyce, podążającej za aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz wyzwaniom Ukrainy. Wyróżnikiem imprezy jest reprezentatywne grono dyskutantów. W I edycji Kongresu wzięło udział blisko 1000 uczestników, w ramach drugiej edycji organizatorzy spodziewają się nie tylko powtórzyć ten sukces ale także liczą na pobicie rekordu frekwencji.

– Kongres Business Without Limits, jest naszym autorskim projektem, który już w pierwszej edycji stał się największą imprezą gospodarczą regionu. Dążymy do tego, aby wydarzenie to było znaną i rozpoznawaną nie tylko w regionie, ale całej Polsce platformą wymiany poglądów, wiedzy i prowadzenia dyskusji, podczas której omawiane są kluczowe rozwiązania dla rozwoju regionu jak i całej gospodarki – mówi Kamil Szymański, prezes G2A Arena.

W programie obfitującym w wydarzenia poświęcone szeroko pojętej gospodarce zaplanowano różnorodne konferencje specjalistyczne, obejmujące panele dyskusyjne i poświęcone tematom z różnych gałęzi gospodarki. W programie liczne prezentacje, wykłady, zróżnicowana tematyka i szerokie grono ekspertów oraz wydarzenia towarzyszące.

Wśród tematów wiodących drugiej edycji BWL znalazły się m.in: przemysł spotkań jako niedoceniany motor napędowy polskiej gospodarki, powodzenie branży a rozwój miast i regionów, wpływ sektora finansowego na polską gospodarkę, wyzwania w prowadzeniu biznesu na kilku kontynentach w odmiennej kulturze i specyficznym rynku oraz o skutecznej komunikacji w biznesie. Będą rozmowy o tym jak rozwijać przemysł z wykorzystaniem najnowszych technologii. Nie zabraknie też tematów poświęconych rozwojowi osobistemu oraz dyskusji o tym jak radzą sobie kobiety w biznesie.

Współautorem drugiego dnia Kongresu Businnes Without Limits jest Gazeta Codzienna Nowiny, która przygotowała Flexi Form Day. To kontynuacja idei Forum Menadżerów Podkarpacia, którego pierwsza edycja została zorganizowana przez Nowiny w czerwcu ubiegłego roku.

Uczestnicy Kongresu mogą liczyć na pełne inspiracji kuluarowe spotkania, liczne okazje do rozmów, wymiany kontaktów, a także pogłębienia wiedzy.

Niniejszy kongres będzie również doskonałym momentem aby celebrować pierwszą rocznicę funkcjonowania Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego G2A Arena.

Ten nowoczesny obiekt, wyposażony w innowacyjne rozwiązania technologiczne, uznawany jest dzisiaj za biznesowe serce i strategiczny punkt promocji naszego regionu. Szeroki wachlarz organizowanych w nim wydarzeń, z powodzeniem propaguje wszystkie inteligentne specjalizacje województwa: lotnictwo, IT, motoryzacja oraz sektor jakości życia. W niemal rok od swojego otwarcia, G2A Arena stało się kluczowym miejscem wymiany idei, myśli oraz informacji nie tylko w skali lokalnej ale również krajowej, a niejednokrotnie międzynarodowej – mówi Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.