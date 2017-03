XXII FORUM ADO/ABI

Przed nami rok na dostosowanie naszych organizacji do Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Również rok na przyjęcie nowych polskich przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie, w którym RODO pozostawia swobodę państwom członkowskim.

reklama reklama

Rok czasu, który pozostał na dostosowanie się do RODO, to bardzo niewiele czasu – szczególne gdy uwzględni się konieczność wprowadzenie często bardzo głębokich zmian w procesach przetwarzania danych osobowych. Niektóre z tych zmian powinny być wprowadzane już teraz, tak, by 25 maja 2018 r. organizacje spełniały już wymagania określone przez RODO.

Z tych względów tegoroczna wiosenna edycja Forum toczyć się będzie w ujęciu zakładającym możliwie najbardziej praktyczne podejście do wdrażania przepisów RODO w organizacji. Formuła Forum zakłada bowiem wybór tych obszarów prawa ochrony danych osobowych, które w sposób wyczerpujący zostały uregulowane w RODO i zaprezentowanie w jaki sposób organizacja powinna dostosować się do nowych regulacji prawnych.

Po tym, jak Forum otworzy prezentacja dra Macieja Kaweckiego poświęcona projektowanym nowym polskim przepisom o ochronie danych osobowych, kolejne prezentacje poświęcone będą konkretnym zagadnieniem uregulowanym w przepisach RODO prowadzonym formule „co i jak należy zmienić”. W programie Forum przewidziany został także czas na dyskusję z uczestnikami, by w możliwie szerokim zakresie rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Szczegółowy PROGRAM Forum: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/ado/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/ado/formularz_pr10.php

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl