III edycja „Polish Choice of the Year”

Ruszyły zapisy do plebiscytu „Polish Choice of the Year 2017”. W tym wyjątkowym konkursie o statuetki i głosy naszych czytelników po raz kolejny ubiegać się będą polskie firmy, które na Wyspach cieszą się największym szacunkiem i popularnością wśród Polaków.