III edycja „Polish Choice of the Year”

„Polish Choice of The Year” to plebiscyt, w którym polscy konsumenci z Wielkiej Brytanii mogą wskazać i docenić te z marek obecnych na rynku brytyjskim, które lubią, cenią i uważają za przyjazne. Przedsiębiorcy, usługodawcy, producenci, kierujący swoje produkty i usługi do Polaków na Wyspach, już po raz trzeci będą mogli poczuć się docenieni przez swoich klientów.

Zgłoszenia do plebiscytu przyjmowane są zarówno od marek, jak i klientów za pośrednictwem formularza on-line, który jest dostępny TUTAJ.

Czas trwania plebiscytu

Etap I – czas zgłaszania kandydatów: 2 stycznia – 28 lutego 2017 (do godz. 23.59)

Etap II – głosowanie online: 1 marca – 31 marca 2017 r. (do godz. 23.59)

Gala Polish Choice 2017 – wręczenie nagród, które nastąpi 29 kwietnia 2017 roku w Londynie

W 2017 roku przyznany zostanie również tytuł Super Polish Choice of the Year, dedykowany marce, która zbierze największą ilość głosów spośród wszystkich kategorii.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Portal Infor.pl jest patronem medialnym „Polish Choice of the Year 2017”.