Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle Dyrektywy PSD II - warsztat

W wyniku wdrożenia dyrektywy PSD II sektor usług płatniczych na polskim rynku ulegnie znaczącym zmianom. Dokument ten umożliwi wprowadzenie do obrotu podmiotów trzecich, które uzyskają dostęp do informacji o rachunku bankowym klienta lub nawet do samego rachunku.

Zapraszamy do udziału w warsztacie ,,Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle Dyrektywy PSD II”, podczas którego kompleksowo omówimy zmiany wynikające z wdrożenia nowych przepisów. Skupimy się na przedstawieniu kategorii dostawców usług płatniczych określanych skrótem TPP oraz ich uprawnieniach – podmioty te będą mogły, na zlecenie właściciela rachunku bankowego, uzyskać informację dotyczącą kwoty obecnej na koncie oraz dostęp do niego, celem zainicjowania płatności. Nasi Eksperci podczas warsztatu odniosą się do wszystkich wątpliwości związanych z funkcjonowaniem nowej regulacji oraz odpowiedzą na najbardziej nurtujące pytania.

Warsztat odbędzie się 15-16 lutego 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2.

Szczegóły programu

Główne zagadnienia:

Działalność TPP a nowe obowiązki dostawców usług płatniczych w obliczu Dyrektywy PSD II

RTS strong customer authentication – dla dostawców usługi rachunku oraz dla dostawcy usługi PIS/AIS

Rekomendacje sektorowe – wymagania dotyczące autoryzacji i uwierzytelnienia

Problematyka Ochrony Danych Osobowych użytkownika usług PIS/AIS świadczonych przez instytucję bankową

Prawo konkurencji i przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Bankowość elektroniczna w świetle nowych przepisów

Modele działalności TPP – implikacje prawne

Prowadzący:

Aleksandra Bańkowska – PwC Legal

Dr Zbigniew Długosz – Kancelaria dLK Korus Okoń i Radcowie Prawni

Dr Michał Grabowski – Kancelaria Michał Grabowski

Dariusz Gradzi – Kancelaria AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara

Dr Krzysztof Korus – Kancelaria dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

Łukasz Łyczko – PwC Legal

Dr Konrad Stolarski – Kancelaria dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

Kontakt:

Monika Jargieło

Starszy Kierownik Projektu

T: 22 379 29 37

E-mail: m.jargielo@mmcpolska.pl