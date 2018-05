Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu w spółce z o.o.

Spółkę z o.o. reprezentuje zarząd, zarówno w zakresie składania przez nią oświadczeń woli, jak i składania jej oświadczeń woli, to właśnie ten organ powinien reprezentować spółkę przy składaniu jej przez członka zarządu oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji. Oświadczenia składane spółce z o.o. i doręczenia pism może być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. O tym, komu i w jakiej formie złożyć takie oświadczenie, by rezygnacja była skuteczna, piszemy w uzasadnieniu.

Mandat członka zarządu spółki z o.o., czyli upoważnienie do pełnienia obowiązków i wykonywania praw członka zarządu, wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdania finansowe, odpowiednio za pierwszy lub ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Ten ostatni przypadek dotyczy członków zarządu powoływanych na okres dłuższy niż rok. Zakończenie mandatu może wiązać się jednak też z czynnościami nagłymi, takimi jak: odwołanie, śmierć czy rezygnacja (art. 202 § 4 KSH).

reklama reklama

Rezygnacja z mandatu członka zarządu

Czynność rezygnacji wchodzi w grę wyłącznie w trakcie trwania mandatu członka zarządu. Jeśli zatem oświadczenie o rezygnacji członek zarządu złoży na zgromadzeniu zamykającym okres pełnienia funkcji, nie może być mowy o rezygnacji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Rezygnacja może nastąpić z upływem dnia, kiedy rezygnacja jest składana. Można też wskazać termin w przyszłości, od którego rezygnacja będzie wywoływała skutki prawne. Trzeba jednak pamiętać, iż rezygnacja, która następuje nagle, powoduje naruszenie zasad funkcjonowania spółki. Członek składający rezygnację powinien dołożyć należytej staranności w celu uchronienia spółki przed negatywnymi konsekwencjami, do czasu przejęcia jego obowiązków przez spółkę. W przypadku odpłatnego pełnienia funkcji w zarządzie członek zarządu, który składa rezygnację bez ważnego powodu, musi liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce (zob. art. 293 § 1 KSH).

Zobacz: Spółki

Rezygnacja jest oświadczeniem woli

Rezygnacja z funkcji jest jednostronną czynnością prawną. Jest skuteczna z chwilą, gdy oświadczenie o rezygnacji fizycznie dostarczone zostanie do spółki. W zakresie złożenia rezygnacji kodeks spółek handlowych odsyła do przepisów o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie (art. 202 § 5 KSH). Umowa spółki nie może wyłączać dopuszczalności rezygnacji z zarządu z ważnych powodów (co wynika właśnie z odpowiedniego stosowania przepisów o wypowiedzeniu zlecenia).