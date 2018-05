Spółka z o.o. – podstawowe informacje

Ze względu na ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości wniesionych przez nich wkładów, jest to korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5000 zł.

Tworzenie spółki z o.o.

Do utworzenia oraz prowadzenia spółki z o.o. niezbędne jest spełnienie szeregu warunków określonych w ustawie. W pierwszej kolejności należy zawrzeć umowę spółki, wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, powołać organy spółki, a następnie dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców.

1. Zawarcie umowy spółki

Umowa spółki musi zawierać:

1) firmę i siedzibę spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) wysokość kapitału zakładowego,

4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowa spółki z o.o. może być także zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. W sytuacji, gdy spółkę zakłada jedna osoba, umowę spółki zastępuje akt założycielski. Umowa spółki oraz akt założycielski muszą mieć formę aktu notarialnego. Z chwilą zawarcia umowy powstaje spółka z o.o. w organizacji.

2. Wniesienie wkładów

Po dokonaniu zawiązania spółki (zawarcia umowy spółki) wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości określonej w umowie spółki, nie mniejszej niż 5000 zł. Wkłady należy wnieść do spółki jeszcze przed jej zarejestrowaniem w KRS, gdyż ich wniesienie jest jednym z warunków uzyskania wpisu w tym rejestrze. Z chwilą wniesienia stają się majątkiem spółki.

3. Powołanie organów spółki

Następnie należy powołać zarząd, a jeżeli przewiduje to umowa spółki lub gdy kapitał zakładowy przekracza 500 000 zł, a wspólników w spółce jest więcej niż 25, obligatoryjne powołanie jest także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

4. Wpis do rejestru

Powołany wcześniej zarząd zobowiązany jest do zgłoszenia zawiązania spółki do KRS najpóźniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Z chwilą dokonania wpisu spółka z o.o. w organizacji przekształca się w osobę prawną (spółka z o.o.).

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi wynosić co najmniej 5000 zł. Dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Minimalna wysokość udziału wynosi 50 zł.