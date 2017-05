Czy wniesienie aportem spółdzielczego prawa do lokalu może korzystać ze zwolnienia z VAT

Spółka z o.o. zamierza wnieść aportem do innej spółki z o.o. – w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Przedmiot wkładu nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci spółdzielczego prawa do lokalu stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki 23%? W trakcie użytkowania lokalu były przeprowadzane tylko drobne prace remontowe i nie był on wynajmowany.