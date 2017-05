Czy wniesienie aportem spółdzielczego prawa do lokalu może korzystać ze zwolnienia z VAT

W tym przypadku wniesienie aportem spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego korzysta ze zwolnienia z VAT.

Wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego do spółki będzie stanowiło dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT.

Ustalenie, czy mamy do czynienia z dostawą towarów

Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, przez pojęcie dostawy towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dlatego czynność wniesienia aportu rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu do spółki prawa handlowego spełnia definicję dostawy towarów. A zatem aport nie stanowi odrębnej kategorii czynności opodatkowanej. W swej istocie aport rzeczowy jest bowiem jedynie formą, w jakiej dokonywana jest dostawa towarów, tj. przeniesienie prawa do rozporządzania jako właściciel towarami stanowiącymi przedmiot aportu.

Wniesienie aportu jest dostawą towarów, zważywszy na fakt, że mamy w tym przypadku do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub świadczeniem usług. Jest to odpłatna dostawa. Przemawia za tym ekwiwalentność świadczeń, w ramach wniesienia wkładu (aportu), zwłaszcza ze względu na istnienie bezpośredniego związku między dokonaniem wkładu składników majątkowych a uzyskaniem przez wspólników udziału w spółce. Ponadto istnieje możliwość określenia wartości świadczonych usług lub dostarczanych towarów w pieniądzu, co na podstawie orzecznictwa TS UE pozwala na uznanie danej "transakcji" za mającą charakter odpłatny(zob. orzeczenia TS UE w sprawie C-230/87 Naturally Yours Cosmetics Ltd oraz w sprawie C-33/93 Empire Stores Ltd).

Zatem nie ulega wątpliwości, że wniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tytułem wkładu do spółki będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT.

Równocześnie na uwagę zasługuje fakt, że w analizowanym przypadku nie zajdą przesłanki wyłączenia tej transakcji z opodatkowania VAT jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

