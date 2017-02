Kiedy zaliczać w koszty wynagrodzenia pracowników po przekształceniu działalności w spółkę

Zdaniem organów podatkowych wynagrodzenia wypłacane przez spółkę za grudzień nie mogą być jej kosztem, bo w grudniu spółka ta nie istniała. Wynagrodzenia za grudzień powinny być zatem rozliczone w ramach działalności gospodarczej. Do kosztów spółka może zaliczyć natomiast składki ZUS, jakie zapłaci w styczniu i miesiącach późniejszych, nawet jeśli składki te będą dotyczyć okresów sprzed powstania spółki (np. grudnia i listopada). Szczegóły – w uzasadnieniu.

W Państwa przypadku następuje rozliczanie kosztów uzyskania przychodów przez następcę prawnego. Od razu trzeba wyjaśnić, że spółka jako następca prawny jednoosobowej działalności nie może nabyć prawa do zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, które zostały już zrealizowane przez jej poprzednika prawnego (tak m.in. WSA w Poznaniu w wyroku z 11 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Po 2030/15). W praktyce oznacza to, że w rozliczeniu podatkowym przedsiębiorcy za 2016 r. za okres do dnia przekształcenia należy ująć wszystkie osiągnięte przez niego w tym okresie przychody oraz wszelkie poniesione koszty uzyskania przychodów z wyjątkiem kosztów, które są bezpośrednio związane z przychodem, jaki uzyskała już spółka.

Rozliczenie wynagrodzeń zapłaconych po przekształceniu

Wynagrodzenia pracowników stanowią koszty podatkowe w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (art. 15 ust. 4g updop). W przypadku spółki wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo. Ponieważ były one należne za grudzień, powinny zostać uwzględnione w kosztach jednoosobowej działalności i uwzględnione w rozliczeniu rocznym za 2016 r. Spółka nie może zaliczyć ich do swoich kosztów podatkowych, bo są to koszty należne za miesiąc, w którym spółka jeszcze nie istniała. Takie stanowisko zajmują także organy podatkowe (zob. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 12 grudnia 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.888.2016.3.KP). Jeżeli pracodawca uchybiłby jednak terminom wypłaty wynagrodzeń, to powinny wtedy być zaliczone do kosztów podatkowych w momencie, gdy świadczenia były wypłacane (czyli zapewne już po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę). Takie stanowisko zajęto w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 kwietnia 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-169/13/SD.

W artykule omówiono również problematykę rozliczenia zapłaconych składek ZUS.