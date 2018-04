Spółka partnerska – co musisz wiedzieć

Wymogi kapitałowe spółki partnerskiej

Wkłady partnerów wnoszone do spółki mogą być pieniężne lub niepieniężne i mogą polegać także na dokonaniu świadczeń na rzecz spółki, w tym także na wykonywaniu pracy lub świadczeniu usług. Ustawa nie określa minimalnej wysokości wkładu. Partner nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia jego wkładu. Udział kapitałowy partnera w spółce odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi - wówczas do zasad jego działania będą miały zasady działania zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli umowa spółki nie przewiduje zarządu, to wówczas każdy partner ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Za prowadzenie spraw spółki partner nie otrzymuje wynagrodzenia. Co do zasady każdy partner może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności, chyba że którykolwiek partner sprzeciwi się jej prowadzeniu – w takim wypadku niezbędna jest uchwała partnerów. Jeżeli w sprawach nie przekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała partnerów, konieczna jest jednomyślność wszystkich partnerów mających prawo prowadzenia spraw spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich partnerów, w tym także partnerów wyłączonych od prowadzenia spraw spółki.

Zbycie praw i obowiązków partnera

Ogół praw i obowiązków partnera spółki partnerskiej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej ogół praw i obowiązków partnera może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej

Partner spółki partnerskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Za pozostałe zobowiązania spółki partner odpowiada całym swoim majątkiem - jego odpowiedzialność jest subsydiarna - ponosi odpowiedzialność tylko wtedy gdy z majątku spółki wierzyciele nie zostaną zaspokojeni.

