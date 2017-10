Jednoosobowy przedsiębiorca i spółka cywilna

Wniosek o wpis do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wniosek o wpis może też zostać złożony w formie fizycznego formularza w wybranym urzędzie gminy bądź wysłany listem poleconym na adres wybranego urzędu gminy.

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy - przedsiębiorcy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być sporządzona w formie pisemnej, jednak niedochowanie tej formy nie skutkuje nieważnością umowy. Sama spółka cywilna nie podlega wpisowi do CEIDG ani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast wpisowi do podlegają jej wspólnicy: osoby fizyczne podlegają wpisowi do CEIDG, natomiast osoby prawne i tzw. ułomne osoby prawne podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Wymogi kapitałowe spółki cywilnej

Wkład wspólnika do spółki cywilnej może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Minimalna wysokość wkładu nie jest określona. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość. Wspólnicy są współwłaścicielami majątku spółki cywilnej, przy czym współwłasność ma charakter łączny – wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może również domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

Prowadzenie spraw spółki cywilnej

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Każdy wspólnik może natomiast bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

Reprezentacja spółki cywilnej

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.