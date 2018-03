Nowelizacja ustawy o KRS 2018 – możliwość ukarania wspólników za braki w organach spółki

Zgodnie z dodanym do art. 24 ustępem 1a „w uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte.”

Wezwanie, o którym mowa w powyższym akapicie, sądy rejestrowe będą dokonywać pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Obecnie grzywna ta wynosi w jednym postępowaniu nie więcej niż 10.000 zł, a sądy mogą ją nakładać wielokrotnie, aż do osiągnięcia limitu 1 miliona złotych.

reklama reklama

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Powyższe oznacza, że np. wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy po wniesieniu wkładów, nie ponosili w zasadzie żadnej odpowiedzialności, będą mogli być ukarani w/w przypadkach.

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę należy ocenić pozytywnie, bowiem wielokrotnie można było spotkać się z sytuacją, gdy spółki nie miały powołanego organu do reprezentacji, a wszystkie czynności były wykonywane przez prokurenta, którego odpowiedzialność choćby w sferze odpowiedzialności za długi spółki, była wręcz wykluczona, w przeciwieństwie np. do odpowiedzialności zarządu.

Artykuł sporządzony przez radcę prawnego Wojciecha Piaseckiego z MADEJCZYK Kancelaria Prawna Sp.k.

www.kancelariamadejczyk.biz

Zobacz: Spółki