Rozliczenie wyniku finansowego przez spółki kapitałowe

Uregulowania ustawy o rachunkowości wskazują (art. 53 ust. 3 i ust. 4 uor .), że podział zysku lub pokrycie straty może nastąpić:

po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami (podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa) - w przypadku jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego,

po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający - w przypadku jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że dopóki sprawozdanie finansowe jednostki nie zostanie zatwierdzone, podział zysku lub pokrycie straty jest nieważne, co dotyczy każdej jednostki bez względu na to, czy ma ona obowiązek poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, czy też nie.

Kodeks spółek handlowych (art. 231 § 2 pkt 1 i 2 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i 2 ksh ) przewiduje, że organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego:

rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz

podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.

Uwaga!

Organem zatwierdzającym w spółce kapitałowej (na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 393 pkt 1 ksh w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 7 uor ) jest:

zwyczajne zgromadzenie wspólników - w przypadku spółki z o.o.,

zwyczajne walne zgromadzenie - w przypadku spółki akcyjnej.

Zapisy księgowe, które dotyczą zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz rozliczenia wyniku finansowego za rok ubiegły, są ujmowane w księgach rachunkowych roku, w którym organ zatwierdzający jednostki podjął decyzje (uchwały) w tym zakresie. W rezultacie zapisy księgowe dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz rozliczenia wyniku finansowego są ujmowane w księgach roku obrotowego następującego po roku obrotowym, którego dotyczy zatwierdzone sprawozdanie finansowe jednostki.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki, dokonane w formie uchwały podjętej przez organ zatwierdzający, jest podstawą do przeksięgowania salda wyniku finansowego jednostki (konto 860) na konto 820 "Rozliczenie wyniku finansowego". Przeksięgowanie to następuje pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego i dokonywane jest zapisem:

w przypadku przeksięgowania zysku netto za poprzedni rok obrotowy:

Wn konto 860 "Wynik finansowy"

Ma konto 820 "Rozliczenie wyniku finansowego"

w przypadku przeksięgowania straty poniesionej w poprzednim roku obrotowym

Wn konto 820 "Rozliczenie wyniku finansowego"

Ma konto 860 "Wynik finansowy"

Z kolei rozliczenie wyniku finansowego jednostki (konto 820), dokonane na podstawie uchwały organu zatwierdzającego wskazującej na sposób podziału zysku lub pokrycia straty, jest ujmowane w księgach rachunkowych pod datą podjęcia tej uchwały.

