Utworzenie spółki z.o.o. z polskim udziałem na Białorusi

Zasady rejestracji podmiotów gospodarczych na Białorusi reguluje generalnie Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 16 stycznia 2009 r. (ze zm.) „O rejestracji państwowej podmiotów gospodarczych oraz ustaniu (likwidacji) ich działalności”. Podstawę prawną funkcjonowania spółki z o.o. na Białorusi stanowi także Kodeks cywilny Białorusi oraz Ustawa z dnia 9.12.1992 r. o spółkach handlowych.

Przed złożeniem dokumentów w celu rejestracji spółki należy podjąć następujące czynności:

reklama reklama

1. określić wysokość kapitału zakładowego spółki. Na Białorusi obecnie nie ma wymogu co do minimalnego kapitału zakładowego spółki z o.o., czyli może to być nawet 1 rubel białoruski. Kapitał zakładowy powinien być zadeklarowany w rublach białoruskich „Br”. Można deklarować w walucie obcej według kursu Narodowego Banku Białorusi na dzień złożenia dokumentów na rejestrację.

Gdyby przedmiotem kapitału zakładowego były rzeczy – wymagana jest ich wycena przez odpowiednią organizację.

2. znaleźć pomieszczenie niemieszkalne (jako przyszły adres prawny spółki). W tym celu trzeba uzyskać tzw. pismo gwarancyjne od właściciela pomieszczenia, że w razie rejestracji spółki-podpisze umowę najmu lokalu użytkowego, które to będzie stanowić adres prawny spółki. Jest to bardzo ważne, dlatego że ten adres prawny będzie zapisany w statucie spółki.

3. uzgodnić z ministerstwem sprawiedliwości Białorusi firmę przyszłej spółki. Należy w tym celu wypełnić stosowny formularz. Jest możliwość dokonania tej czynności przez portal internetowy ministerstwa sprawiedliwości: www.egr.gov.by

4. przygotować projekt statutu.

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

W celu utworzenia spółki z o.o. należy przed organem rejestrującym przedłożyć następujące dokumenty: (oczywiście pod kątem spółki z polskim udziałem)

1. wniosek na rejestrację państwową o ustalonym formularzu, który podpisuje (podpisują)osoby zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi przez prawo polskie.

2. 2 egzemplarze statutu (essentialia negotii statutu określa art. 92 Ustawy o spółkach handlowych) których nie trzeba notarialnie poświadczać.

3. Dla podmiotów gospodarczych: odpis z KRS lub CEIDG przetłumaczony na język urzędowy Białorusi (białoruski lub rosyjski) z obowiązkowym notarialnym poświadczeniem podpisu tłumacza.

Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport) przetłumaczony na język urzędowy Białorusi z obowiązkowym poświadczeniem notarialnym podpisu tłumacza.

Zobacz serwis: Mała firma