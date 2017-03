Do kosztów może Pan zaliczyć kwotę netto raty leasingowej oraz 50% nieodliczonego VAT. Otrzymaną fakturę powinien Pan wpisać w kolumnie 13 pkpir w dacie jej wystawienia, tj. 27 lutego 2017 r.

Z pytania wynika, że otrzymał Pan fakturę za ratę samochodu osobowego wziętego w leasing operacyjny. Data wystawienia faktury to luty 2017 r., a data sprzedaży to marzec 2017 r. W związku z tym ma Pan wątpliwość, w którym miesiącu powinien Pan tę fakturę zaliczyć do kosztów – czy należy to zrobić w lutym, czy w marcu.

reklama reklama

Zobacz serwis: Moja firma

W przypadku podatników prowadzących pkpir metodą kasową powinni oni ujmować koszty w dacie ich poniesienia – niezależnie od tego, jakiego okresu podatkowego dotyczą. Dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Istnieją kategorie kosztów, które są ujmowane jako koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty, np. odsetki od zobowiązań. Opłaty leasingowe do takiej kategorii wydatków nie należą. W związku z tym rata leasingowa powinna zostać przez Pana zaliczona do kosztów w dacie wystawienia faktury przez firmę leasingową, tj. 27 lutego 2017 r.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Jak rozliczyć w pkpir ratę za leasing samochodu osobowego

W artykule omówiono również zagadnienie nieodliczonego VAT jako kosztu uzyskania przychodów.