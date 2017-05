Jakie problemy z rozliczaniem VAT mają podatnicy handlujący samochodami

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami muszą mierzyć się z licznymi problemami z rozliczaniem VAT, w zależności od tego czy są to nowe czy używane samochody.

1. Sprzedaż nowych samochodów

W przypadku podatników sprzedających nowe samochody największy problem stwarza ustalenie wysokości VAT do odliczenia od wydatków związanych z tymi samochodami. Prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikom, jeżeli są oni w stanie udowodnić związek wydatków z prowadzoną opodatkowaną działalnością gospodarczą. Z punktu widzenia dokonywania odliczeń pojazdy samochodowe dzielą się na dwie grupy. Są to pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń oraz te uprawniające do odliczania części kwot podatku naliczonego od dotyczących ich wydatków (tj. 50%) (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT).

Jednocześnie do pojazdów samochodowych uprawniających do dokonywania pełnych odliczeń należą dwie grupy pojazdów. Są to:

pojazdy samochodowe uprawniające do dokonywania pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy, pozostałe pojazdy samochodowe.

Do drugiej grupy należą pojazdy, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Pojazdy te, co do zasady, należy zgłaszać naczelnikowi urzędu skarbowego, składając informację VAT-26 (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Od tej zasady jest wyjątek. Z art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT wynika bowiem, że warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

odsprzedaży, sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Stosowanie tych regulacji przez podatników sprzedających samochody stwarza najwięcej problemów. Najczęściej w takich przypadkach warunkiem dokonywania pełnych odliczeń przez tę grupę podatników nie jest prowadzenie ewidencji przebiegu ani składanie informacji VAT-26.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami nabył samochód osobowy, który przeznaczył wyłącznie do odsprzedaży. Jedynym warunkiem przysługiwania prawa do odliczenia całej kwoty podatku z tytułu nabycia tego samochodu (jak również od innych wydatków jego dotyczących, np. kosztów paliwa) jest, aby określił on warunki jego wykorzystywania, które będą wykluczać użycie tego samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ale nie oznacza to, że sprzedawcy są całkowicie zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji i składania VAT-26.

