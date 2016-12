Nowe zasady rozstrzygania sporów z konsumentami od 2017 roku

– Nowa ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich wchodzi w życie 10 stycznia. Nie tworzy ona nowego systemu, ale zmienia istniejący i w oparciu o unijne regulacje standaryzuje rozwiązania, które już w Polsce istnieją – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Bartosz Jóźwiak, radca z FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. – Konsument będzie miał prawo wyboru, czy decyduje się na polubowne rozwiązanie sporu, czy idzie trybem klasycznym, sądowego rozstrzygania sporu, który jest dość długi i może być trudny.

Przepisy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich, które zaczną obowiązywać w Polsce od 10 stycznia 2017 roku, wdrażają regulacje unijnej dyrektywy ADR (Alternative Dispute Resolution). Jej celem jest prowadzenie we wszystkich krajach członkowskich takich samych procedur, które pomogą przedsiębiorcom i konsumentom rozstrzygać konflikty.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca, który odrzuci reklamację konsumenta, będzie musiał poinformować go o możliwości rozwiązania sporu pozasądowo przez specjalnie powołane w tym celu organy, których rejestr będzie prowadzony przez UOKiK.

– Ustawa wprowadza podmioty uprawnione, które będą rejestrowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten rejestr będzie jawny i będzie zawierał szereg informacji na temat podmiotów, które świadczą pomoc w rozstrzyganiu sporów konsumenckich – wyjaśnia Bartosz Jóźwiak.

Przedsiębiorcy na swoich stronach internetowych i w zawieranych umowach będą musieli wskazać konsumentom, który podmiot ADR jest dla nich właściwy. Brak takiej informacji ma automatycznie oznaczać zgodę na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu. Mediacje będą wszczynane na wniosek konsumenta, a przepisy zakładają, że sprawa powinna zostać rozwiązana w ciągu 90 dni od momentu zebrania wszystkich informacji od obu stron.

– Wprowadzony został 90-dniowy termin na wypracowanie rozwiązania. Ta procedura może się zakończyć zaproponowaniem możliwych rozwiązań, próbą zbliżenia obu stron konfliktu albo zgodą na to, że sąd arbitrażowy, czyli ten podmiot uprawniony, narzuci pewne rozstrzygnięcie, które będzie dla obu stron wiążące. To są trzy skonstruowane w ustawie drogi proceduralne – tłumaczy Bartosz Jóźwiak.

Co istotne, ustawa będzie obowiązywać nie tylko sklepy stacjonarne, lecz także e-sklepy i przedsiębiorców, którzy prowadzą handel w sieci. Będą oni zobowiązani podawać na swojej witrynie adres mailowy właściwy do kontaktu oraz link do platformy, za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online. Zdaniem radcy prawnego największą zaletą nowych przepisów jest przyspieszenie i uproszczenie całego procesu rozstrzygania sporu pomiędzy klientem a przedsiębiorcą.