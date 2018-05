Jak prawidłowo zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Tak. Ze względu na zmianę kodu tytułu do ubezpieczeń konieczne jest wyrejestrowanie zleceniobiorcy od 1 maja 2018 r., w związku z ustaniem tytułu do ubezpieczeń, a także wyrejestrowanie członka jego rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie z tym samym dniem należy zgłosić ubezpieczonego z kolejnego tytułu, a także ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionego członka rodziny.

Każdy płatnik składek jest zobowiązany zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (lub tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) wszystkie osoby, za które pełni obowiązki płatnika składek.

W przypadku zmiany danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym (ZUS ZUA lub ZUS ZZA), dotyczących:

kodu tytułu ubezpieczenia,

rodzajów ubezpieczeń oraz

terminów ich powstania,

płatnik informuje o tym ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS (art. 36 ust. 13 ustawy systemowej).

Rozwiązanie, od 30 kwietnia 2018 r., umowy zlecenia i nawiązanie z tą samą osobą stosunku pracy od następnego dnia wiąże się z koniecznością zmiany przez płatnika kodu tytułu jej ubezpieczenia (z 04 11 xx na 01 10 xx). W związku z tym zleceniodawca jest zobowiązany wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i następnie ponownie go zgłosić na formularzu ZUS ZUA z kodem pracowniczym.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w Państwa przypadku zleceniobiorca, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (art. 67 ust. 3 i art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej), w tym:

dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, oraz dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku;

małżonka;

wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same (czyli m.in. pracownicy i zleceniobiorcy), informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia (art. 67 ust. 3 ustawy zdrowotnej). Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Członków rodziny zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA w ciągu 7 dni od dnia, w którym ubezpieczony poinformował płatnika o konieczności ich zgłoszenia.