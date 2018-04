Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przysługują osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym. Tym ubezpieczeniem obowiązkowo objęci są zarówno pracownicy, jak i zleceniobiorcy. Przysługują one w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Świadczenia te przysługują także, gdy niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.