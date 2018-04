Jak prawidłowo ustalić okres zasiłkowy, gdy po przerwie na zaświadczeniu lekarskim widnieje kod A

Nie. Nie należy pracownicy otwierać nowego okresu zasiłkowego, ponieważ niezdolność do pracy z powodu choroby po przerwie jest kontynuacją poprzedniej choroby, z której pracownica wykorzystała już pełny okres zasiłkowy wynoszący 182 dni. Szczegóły - w uzasadnieniu.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni - w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej zwykłą chorobą, lub 270 dni - w przypadku niezdolność do pracy spowodowanej gruźlicą (na zaświadczeniach lekarskich kod „D”) lub przypadającą w okresie ciąży (oznaczona kodem literowym „B”). Są to tzw. „okresy zasiłkowe”.

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej zwykłą chorobą, która powstała bezpośrednio po niezdolności spowodowanej gruźlicą lub po niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży - łączny okres zasiłkowy wynosi 182 dni.

Pani Ewa była niezdolna do pracy od 5 września 2017 r. do 23 marca 2018 r., tj. 200 dni. Niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży trwała tylko od 5 września 2017 do 15 listopada 2017 r., tj. 72 dni. Za okres od 16 listopada 2018 r. do 23 marca 2018 r. Pani Ewa przedłożyła zwolnienia lekarskie z powodu zwykłej choroby. Ponieważ niezdolność do pracy od 16 listopada 2017 r. spowodowana jest zwykłą chorobą, Pani Ewie należało wypłacić zasiłek chorobowy do 5 marca 2018 r., tj. 182 dni.

Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub przypadająca w okresie ciąży wystąpi bezpośrednio po niezdolności do pracy spowodowanej innymi schorzeniami (zwykłą chorobą), wówczas okresy tych niezdolności należy zliczyć i prawo do zasiłku przysługuje przez okres 270 dni.

Pani Ania przebywała na zwolnieniu lekarskim od 20 lipca 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. (tj. przez okres 175 dni) z powodu złamania ręki. Następnie przedłożyła zwolnienia lekarskie z kodem „B” na okres od 11 stycznia 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. (95 dni). W tym przypadku Pani Ewie będzie przysługiwał zasiłek chorobowy przez łączny okres 270 dni, tj. od 20 lipca 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. Za pozostały okres niezdolności do pracy w okresie ciąży pracownicy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne (po uprzednim złożeniu wniosku).

