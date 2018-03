Jak uwzględniać dodatkowe składniki miesięczne, kwartalne lub roczne w podstawie zasiłkowej

Zasadniczo dodatkowe składniki wynagrodzenia, takie jak np. premie, nagrody, dodatki, uwzględnia się w podstawie zasiłkowej:

po uzupełnieniu - jeżeli w myśl przepisów płacowych obowiązujących w danym zakładzie pracy są one proporcjonalnie pomniejszane za okres pobierania świadczeń chorobowych,

w kwocie faktycznie wypłaconej - jeżeli dla dodatkowych składników nie określono szczegółowych zasad ich wypłat lub nie określono proporcjonalnego ich pomniejszania.

Nie należy uwzględniać w podstawie zasiłkowej tych składników wynagrodzenia, które są wypłacane za okresy pobierania świadczeń chorobowych.

Jeżeli obowiązujące w zakładzie pracy przepisy płacowe nie określają okresu, za który dany składnik wynagrodzenia przysługuje, wówczas uwzględnia się go w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych w miesiącu, w którym nastąpiła jego wypłata.

Danuta L. otrzymująca wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3800 zł i premię miesięczną w wysokości 20% płacy zasadniczej (pomniejszanej zgodnie z regulaminem wynagradzania) w okresie od 15 do 20 marca 2018 r. (6 dni) przebywała na zwolnieniu lekarskim. Do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (była to jej pierwsza choroba w 2018 r.) należy przyjąć przeciętne wynagrodzenie za okres od marca 2017 r. do lutego 2018 r. We wrześniu 2017 r. pracownica przez 5 dni była niezdolna do pracy w powodu własnej choroby i otrzymała premię w wysokości 633,33 zł (tj. 3166,65 zł x 20%). Zakład pracy, obliczając wysokość premii, przyjął przychód pracownicy w wysokości 3166,65 zł (tj. 3800 zł : 30 = 126,67 zł; 126,67 zł x 5 dni choroby = 633,35 zł; 3.800 zł - 633,35 zł = 3166,65 zł).

Pomimo że premia została wypłacona w niższej kwocie, to do podstawy zasiłkowej należało przyjąć uzupełnione wynagrodzenie za wrzesień 2017 r. w wysokości 3934,82 zł, obliczone w następujący sposób:

wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3279,02 zł (wynagrodzenie 3800 zł określone w umowie o pracę pomniejszone o składki ZUS finansowane przez pracownika ,

premię miesięczną w wysokości 655,80 zł (tj. 3800 zł x 20% = 760 zł pomniejszone o składki finansowane przez pracownika).

Za pozostałe miesiące należało przyjąć również kwotę 3934,82 zł, tj. 4560 zł (3800 zł + 760 zł - składki finansowane przez pracownicę).

W artykule omówiono również problematykę składników rocznych - jak wliczać do podstawy zasiłku.