Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców. W nowym stanie prawnym, tak jak dotychczas, obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, mogą pracować w Polsce bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W odniesieniu do pracy krótkoterminowej został zatem utrzymany mechanizm tzw. procedury uproszczonej. Pozwala ona na przyjmowanie do pracy cudzoziemców pochodzących z 6 ww. państw na podstawie pisemnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi. Podlega ono zarejestrowaniu we właściwym terytorialnie powiatowym urzędzie pracy (PUP). Od początku 2018 r. procedura ta została sformalizowana i uszczelniona. Przejawia się to m.in. w tym, że:

w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy trzeba wskazywać dane dotyczące podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi,

PUP wpisuje ww. oświadczenie (albo odmawia jego wpisu) do ewidencji oświadczeń w ciągu 7 dni od jego złożenia, a w sprawach wymagających wyjaśnienia - 30 dni (odmowa wpisu ma formę decyzji administracyjnej, na którą przysługuje prawo złożenia środka zaskarżenia do ministra resortu pracy),

po uzyskaniu wpisu oświadczenia do ewidencji pracodawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie PUP, czy cudzoziemiec podjął pracę w ustalonym dniu, czy też nie,

wprowadzono katalog przesłanek negatywnych uzasadniających odmowę wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Zaistnieją one m.in. wtedy, gdy: podmiot zatrudniający cudzoziemca lub osoba fizyczna działająca w jego imieniu zostali prawomocnie ukarani za żądanie od obcokrajowca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do świadczenia pracy, urząd pracy uzna, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru lub będzie wykorzystane przez cudzoziemca w innym celu niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu, pracodawca nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom (np. nie ma środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z zatrudniania cudzoziemca, nie opłaca należnych składek ZUS bądź podatków).



