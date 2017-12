Kiedy rolnik zatrudniony na zlecenie zachowa prawo do ubezpieczeń i świadczeń z KRUS

Umowa zlecenia zawarta na wskazanych warunkach nie spowoduje wyłączenia z ubezpieczeń społecznych w systemie rolniczym (KRUS). Od kwoty wynagrodzenia brutto zostaną potrącone należne składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy.

Osoba wykonująca umowę zlecenia (lub inną umowę o świadczenie usług o charakterze umowy zlecenia) podlega ubezpieczeniom społecznym w ramach systemu powszechnego ZUS. Obowiązek oskładkowania przychodów z tytułu umowy zlecenia dotyczy zarówno osób podlegających ubezpieczeniom społecznym w ramach systemu rolniczego (w KRUS), jak i osób niebędących rolnikami. Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego) - na zasadach obowiązujących tę grupę ubezpieczonych - od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania. Wyrejestrowanie zleceniobiorcy z tych ubezpieczeń następuje dopiero po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy. Podstawę wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia stanowi przychód uzyskany z tej umowy (jeżeli wynagrodzenie określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej albo akordowej lub prowizyjnie - jak ma to miejsce w większości umów zlecenia).

Ubezpieczenia społeczne w ramach systemu powszechnego (ZUS) mają pierwszeństwo przed ubezpieczeniem społecznym rolników. Oznacza to, że zasadniczo osoby obejmowane ubezpieczeniami w ZUS tracą prawo do podlegania ubezpieczeniu rolniczemu w KRUS. Od tej zasady istnieją nieliczne wyjątki - jeden z nich dotyczy zleceniobiorców. Osoba wykonująca umowę zlecenia, mimo że z tego tytułu obowiązkowo podlega ubezpieczeniom w ZUS, może w niektórych przepadkach zachować prawo do równoległego kontynuowania ubezpieczenia w KRUS. Przepisy stanowią bowiem, że rolnik (lub domownik), który:

podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy oraz

został objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu wykonywania umowy zlecenia w systemie ZUS,

może nadal podlegać ubezpieczeniu rolniczemu , mimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód ze zlecenia, w rozliczeniu miesięcznym, nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu (art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

W artykule omówiono również przykłady omawiające problematykę prawa do ubezpieczenia w KRUS rolnika zatrudnionego na umowie zlecenia.