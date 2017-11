Kiedy zaczynasz mieć czas – przestajesz mieć pieniądze! Planowane zmiany w systemie emerytalnym - Jak się do nich skutecznie przygotować?

Coraz częściej pojawiają się pytania od pracodawców, skąd nagle taka troska po stronie państwa o naszą przyszłość i zabezpieczenie finansowe na emeryturze? I w jaki sposób nowe obowiązki można wykorzystać, jako element wyróżniający na rynku pracy?

Aby zrozumieć problem dotyczący utrzymania sytemu zabezpieczenia socjalnego po zakończeniu pracy zawodowej, wystarczy spojrzeć na ostatnie publikacje danych statystycznych z GUS-u dotyczące średniej długości Polaków oraz poziomu dzietność, które niestety nie napawają optymizmem. Z jednej strony cieszy fakt, że żyjemy coraz dłużej, co najprawdopodobniej jest konsekwencją rozwoju medycyny, lepszych warunków bytowych czy zdrowszego trybu życia, z drugiej mamy rozwój cywilizacyjny, pęd za wykształceniem, podnoszeniem kwalifikacji, dążenie do niezależności finansowej, wyłaniające się kolejne pokolenia X, Y, Z, dla których rodzina nie jest priorytetem te zjawiska mają bezpośrednie przełożenie na malejący bądź nieznacznie wzrastający poziom dzietności naszego społeczeństwa. Powyższe czynniki w znacznym stopniu determinują nadchodzącą katastrofę w systemie zabezpieczenia emerytalnego.

Średnia długość życia w Polsce w latach 1950-2016

Źródło: GUS

Biorąc pod uwagę fakt, iż obecnie polki żyją średnio blisko 82 lat a panowie 74 lata, można stwierdzić, iż przy obniżonym wieku emerytalnym do (odpowiednio do 60 i 65 lat) ZUS musi zapewnić świadczenie emerytalne paniom przez okres blisko 22 lat a mężczyznom przez okres lat 9.

Jeżeli do tego dołożymy fakt, iż obecnie prawo do emerytur nabywają osoby urodzone w latach, 50 kiedy mieliśmy najwyższy poziom narodzin w okresie powojennym (do 800 tysięcy dzieci rocznie), natomiast na rynek pracy wchodzą roczniki lat 90 (poziom narodzin 370-400 tys. narodzin rocznie) możemy dojść do następujących wniosków: