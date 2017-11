Obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. - odpowiedzi na pytania

Wśród licznych wątpliwości pracodawców, których pracownicy wybierają się na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, pojawiają się kwestie związane z obowiązkiem wypełniania i kompletowania wniosku o emeryturę. Należy wskazać, że w przypadku gdy o emeryturę obliczaną według nowych zasad ubiega się pracownik urodzony po 31 grudnia 1948 r. pracodawca nie ma obowiązku przekazania dokumentacji emerytalnej tego pracownika do ZUS. Jest on natomiast zobowiązany do pomocy w skompletowaniu tej dokumentacji, a także do przygotowania wniosku o przyznanie świadczenia.

(?) Zatrudniamy dwóch pracowników (mężczyznę i kobietę), którzy mogą skorzystać z obniżenia wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. Mężczyzna ukończył 65 lat 1 marca 2017 r., a kobieta osiągnęła 60 lat 5 października br. Niedawno oboje zwrócili się o pomoc w skompletowaniu dokumentacji emerytalnej. Czy powinniśmy się z tym pospieszyć i przekazać tę dokumentację do ZUS jeszcze w październiku, czy też nawet w razie zgłoszenia wniosku w listopadzie nasi pracownicy otrzymają wyrównanie świadczenia od dnia ukończenia obniżonego wieku emerytalnego lub przynajmniej od 1 października br.?

ZUS przyzna emeryturę od 1 października 2017 r., jeśli wniosek o emeryturę zostanie zgłoszony najpóźniej do 31 października br.

Od 1 października 2017 r. obowiązuje ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Najważniejszą zmianą, którą wprowadziła, jest obniżenie powszechnego wieku emerytalnego do poziomu obowiązującego przed 2013 r., tj. do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Dzięki nowym regulacjom emeryturę powszechną mogą uzyskać przede wszystkim osoby, które wiek ten ukończyły lub ukończą po 30 września 2017 r., tj. kobiety urodzone po 30 września 1957 r. oraz mężczyźni urodzeni po 30 września 1952 r.

W wyniku wejścia w życie nowych przepisów możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę otrzymały również osoby, które w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2017 r. (a więc wtedy, gdy obowiązywał podwyższony wiek emerytalny) nie mogły przejść na emeryturę powszechną (w związku z tym, że nie ukończyły tego wieku), ale ukończyły wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W takiej sytuacji znajdują się kobiety urodzone po 30 czerwca 1956 r., a przed 1 października 1957 r., oraz mężczyźni urodzeni po 30 czerwca 1951 r., a przed 1 października 1952 r. Osoby te mogą uzyskać prawo do emerytury w związku z ukończeniem obniżonego wieku emerytalnego, jednak nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 1 października 2017 r. ZUS przyzna im emeryturę od tego dnia, jeśli wniosek o to świadczenie zgłoszą najpóźniej w październiku 2017 r. W razie późniejszego zgłoszenia wniosku emerytura zostanie im przyznana od miesiąca, w którym ten wniosek zostanie zgłoszony.