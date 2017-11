Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w Szwajcarii

W opisanym przypadku na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru składek ZUS wynagrodzenie powinno pomniejszyć się o wynik iloczynu szwajcarskiej diety (88 franków szwajcarskich; dalej: CHF) i liczby dni pobytu w danym miesiącu poza terytorium Polski. Ustalając zaś podstawę opodatkowania, od przychodu z danego miesiąca należy odjąć składki ZUS finansowane z pensji zatrudnionego oraz kwotę wynikającą z przemnożenia wartości 30% diety przysługującej za dobę podróży służbowej do Szwajcarii przez dni pobytu w tym miesiącu za granicą.

Rozliczenie wynagrodzenia pracownika podlegającego pod polskie przepisy podatkowe i składkowe każdorazowo wymaga obliczenia należnych składek ZUS i zaliczki na podatek. W przypadku osób oddelegowanych do pracy za granicą proces ten powinien przebiegać następująco:

Krok 1. Ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS

Z podstawy wymiaru składek wyłącza się równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej dla pracowników tzw. budżetówki, jeżeli miesięczny przychód osoby oddelegowanej jest wyższy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Przy czym w 2017 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej wynosi 4263 zł. Tak ustalona podstawa nie może być jednak niższa niż wspomniana prognoza przeciętnej płacy. Jeżeli oddelegowany do pracy za granicą uzyskuje w miesiącu przychód nieprzekraczający poziomu prognozowanej przeciętnej płacy miesięcznej w gospodarce narodowej, to jego podstawę wymiaru składek stanowi kwota faktycznego przychodu.

Jeżeli pracownik świadczy pracę w danym miesiącu zarówno w Polsce, jak i w ramach oddelegowania w innym państwie, wówczas wyznaczając podstawę wymiaru składek, ZUS bierze się pod uwagę łączny miesięczny przychód pracownika, czyli przysługujący za obowiązki służbowe wypełniane w kraju, jak i za granicą.

Krok 2. Skalkulowanie kwoty składek ZUS

Krok 3. Obliczenie podstawy opodatkowania

Przychody uzyskane przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą pomniejsza się - za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy - o kwotę stanowiącą równowartość 30% diety przysługującej pracownikom sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży służbowej (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: ustawa o pdof).

Skoro w opisanych okolicznościach mamy do czynienia z oddelegowaniem do Szwajcarii, to za każdy dzień przebywania w tym kraju pracodawca powinien zmniejszać pracownikowi przychód o 26,40 CHF (30% x 88 CHF). Przykładowo, w październiku 2017 r. przychód pracownika należy pomniejszyć o 818,40 CHF (26,40 CHF x 31 dni = 881,40 CHF).

Krok 4. Wyliczenie zaliczki podatkowej

Krok 5. Skalkulowanie kwoty wynagrodzenia netto

W artykule przedstawiono również przykład rozliczenia wynagrodzenia pracownika.