Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Wymagania bhp dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej: rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).

Stosowanie przepisów w sprawie stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

Pracownikiem, w stosunku do którego pracodawca musi spełnić wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę (także praktykant i stażysta) użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe). Pojęcie pracownika obejmuje zatem:

● osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pacę, powołanie, mianowanie, wybór),

● praktykantów - osoby niepozostające z pracodawcą w stosunku pracy, odbywające np. praktyki studenckie czy szkolne,

● stażystów - zarówno osoby bezrobotne będące na stażu na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w stosunku do których stosowanie przepisów z zakresu bhp jest wprost zagwarantowane przez regulacje dotyczące stażu), jak i osoby zdobywające wiedzę praktyczną (praktykę zawodową) odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą.

Drugą ważną kwestią jest użytkowanie monitora ekranowego przez pracownika przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Państwowa Inspekcja Pracy w swoich wyjaśnieniach (www. pip.gov.pl) wskazuje, że: Z § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wynika, że przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Należy zatem stwierdzić, że okulary korygujące wzrok będą przysługiwały pracownikowi, który - po pierwsze - jest zatrudniony w wymiarze przekraczającym połowę całego etatu (z reguły cały etat to 8 godzin dziennie). Po drugie - pracownik powinien przynajmniej w takim rozmiarze (z reguły przez więcej niż 4 godziny dziennie) użytkować komputer.

Jednocześnie Departament Prawny GIP informuje, że przepisy nie określają sposobu, w jaki pracodawca powinien dokumentować czas użytkowania komputera. W przypadku kontroli inspektor pracy może natomiast używać wszystkich środków dowodowych, którymi dysponuje na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, oraz ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (np. przesłuchać świadków lub strony) w celu ustalenia czasu użytkowania komputera przez pracownika.

