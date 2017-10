Jakie działania może podjąć przedsiębiorca, aby zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2018 r.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą, czyli:

osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

twórcy i artyści,

przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, pracujący na własny rachunek,

wspólnicy: jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich,

osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe ma dla tych ubezpieczonych charakter dobrowolny.

Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez przedsiębiorców

Przystępując do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, osoba prowadząca działalność pozarolniczą uzyskuje możliwość otrzymania świadczeń na wypadek choroby lub macierzyństwa - m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku (jest nim - w przypadku osoby prowadzącej działalność pozarolniczą - formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA), nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony (przesłany do ZUS). Wcześniejsze (niż data przesłania formularza) objęcie tym ubezpieczeniem jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostało dokonane w ustawowym terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Wysokość potencjalnych świadczeń jest uzależniona od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Jest nią zadeklarowana przez przedsiębiorcę podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z zastrzeżeniem, że do ustalania podstawy składki chorobowej nie stosuje się ograniczenia do tzw. 30-krotności. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność pozarolniczą jest natomiast ograniczona w skali miesiąca i nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Okres obowiązywania Kwota miesięcznego ograniczenia Podstawa prawna 1 stycznia - 31 grudnia 2017 r. 10 657,50 zł M.P. z 2016 r. poz. 1227

Terminowość opłacania składek warunkiem podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej działalność pozarolniczą ustaje:

od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie,

od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.

