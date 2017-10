Jak prawidłowo ustalić kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

Świadczenie rodzicielskie wynoszące 1000 zł przysługuje z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie osobom niemającym prawa do zasiłku macierzyńskiego z powodu niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu oraz niemającym uprawnień do świadczeń "pozaubezpieczeniowych" związanych z macierzyństwem lub rodzicielstwem (art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych). Osobami uprawnionymi do świadczenia rodzicielskiego są zatem m.in.:

● osoby bezrobotne (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy),

● studentki,

● matki, które wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło czy też są rolnikami.

O świadczenie rodzicielskie mogą się ubiegać także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od dochodu w rodzinie i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli drugi z rodziców lub opiekunów dziecka jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego albo uposażenia w związku z urodzeniem lub przyjęciem dziecka na wychowanie.

Podobnie jak inne świadczenia rodzinne świadczenie rodzicielskie realizuje co do zasady organ właściwy, czyli właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionej osoby:

● wójt,

● burmistrz lub

● prezydent miasta.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w kwocie 1000 zł miesięcznie i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres, przez który osoba ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, tj.:

● przez 52 tygodnie - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia jednego dziecka na wychowanie,

● od 65 do 71 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.

Prawo do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego oraz obliczanie jego wysokości

Do otrzymania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego są uprawnione osoby, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli kwota netto tego zasiłku jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. Przysługuje ono w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Nie przysługuje natomiast ubezpieczonemu pobierającemu zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego oraz osobie pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.