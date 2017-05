Jak się uczyć angielskiego biznesowego - 7 skutecznych sposobów

Wielu uczących się uważa, że największym wyzwaniem podczas nauki języków obcych jest zapamiętanie nowych słów i wyrażeń, szczególnie jeśli to wyrażenia profesjonalne. Lektorka z platformy korepetycji online Preply Yulia Boyun opowiada o popularnych formach ćwiczeń, pomocnych w nauce języka obcego.

Wszystkie opisane poniżej ćwiczenia są uniwersalne i do ich wykonania nie są konieczne żadne specjalne warunki, ani nawet pomoc nauczyciela. Można oczywiście przedyskutować z nauczycielem uwzględnienie ich w programie, chociaż samodzielna praca jest z nimi również jak najbardziej możliwa.

1. Fiszki

To jedno z najpopularniejszych ćwiczeń wykorzystywanych w nauce nowego słownictwa. Bierzemy kartkę papieru, po jednej stronie zapisujemy słowo w języku ojczystym, a po drugiej w obcym - tak wyglądać będzie jego wersja podstawowa. Istnieją też inne warianty: na przykład, zamiast tłumaczenia możemy umieścić obrazek lub kontekst, w którym można zastosować nowe słowo. Na przykład, aby nauczyć się czasownika "to like", na jednej stronie fiszki piszemy "like", a na drugiej "Ja like jabłka". Bądź odwrotnie: na jednej stronie zapisujemy "lubię", a na drugiej "I lubię apples". Ta wersja nie tylko pomaga w nauce słówek, ale także w lepszym zrozumieniu kontekstu. Wariant zaawansowany to fiszki angielsko-angielskie. Zamiast tłumaczenia lub kontekstu zapisujemy definicję słowa po angielsku, podobnie jak w słowniku.

Przydatne wskazówki:

Aby skuteczniej zapamiętywać słowa, lepiej jest połączyć je w grupy tematyczne: żywność, rodzina, zdrowie, szkoła itp. Przy czym podczas każdej sesji treningowej warto dołączyć jedno słowo z innej grupy tematycznej, ponieważ mózg dobrze zapamiętuje wyjątki.

Można też jednocześnie uczyć się synonimów lub antonimów, co pozwoli zapamiętać więcej słów w tym samym czasie.

Jeśli nie chce nam się lub nie mamy czasu na rozpisywanie fiszek, można skorzystać z aplikacji lub stron internetowych jak ABBYY Lingvo, Anki, Lexiconer, Kwiz.me oraz wielu innych.

2. Notatnik do nauki języka

Notatnik to zasadniczo zbiór fiszek przechowywanych w bardziej zorganizowany sposób. Przygotować go można w poniższy sposób: na jednej stronie kartki zapisujemy angielskie słowo lub idiom, a na drugiej tłumaczenie, kontekst lub skojarzenia. To dobra opcja, jeśli musimy opanować specyficzny zakres słownictwa potrzebny do osiągnięcia praktycznego celu: na przykład, w ramach przygotowań do międzynarodowego seminarium lub olimpiady. Fiszki łatwo można zgubić, a notatnik zawsze będzie pod ręką i pomoże, jeśli w kluczowym momencie zapomnimy jakiegoś słowa.