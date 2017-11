Moja firma > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Podatki > Koszty egzekucji podatków, czyli ile podatnik płaci za ściągnięcie należności przez fiskusa

Z różnych względów może dojść do sytuacji, w której podatnik nie może albo nie chce zapłacić podatku, który został już określony - czy to w deklaracji złożonej przez podatnika, czy też w decyzji wymiarowej organu podatkowego. W takiej sytuacji następuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które ma doprowadzić do przymusowego ściągnięcia należności na rzecz fiskusa. Oczywiście, podatnik musi ponieść koszty tego postępowania.