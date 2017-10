Kiedy podatnik może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT UE

Tak, spółka może zostać wykreślona z rejestru podatników VAT UE, jeśli złoży "zerowe" deklaracje VAT-7 za trzy kolejne miesiące lub "zerową" deklarację VAT-7K za jeden kwartał. Wykazanie choćby najmniejszej transakcji zakupowej w którymkolwiek miesiącu lub transakcji krajowej spowoduje, że nie będzie podstaw do wykreślenia.

Podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT UE, jeśli złoży "zerowe" deklaracje VAT-7 za trzy kolejne miesiące lub "zerową" deklarację VAT-7K za jeden kwartał. Wykreślenie to może być także spowodowane niezłożeniem przez podatnika przez okres trzech kolejnych miesięcy informacji podsumowujących VAT UE, pomimo istnienia tego obowiązku.

Zerowe deklaracje

Wykreślenie podatnika VAT UE z rejestru na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT dotyczy przypadku, gdy podatnik ten wprawdzie składa deklaracje VAT, ale są to deklaracje "zerowe", czyli bez sprzedaży i bez nabycia, z kwotami podatku do odliczenia. Jeżeli czynny podatnik VAT, zarejestrowany dotychczas jako podatnik VAT UE, złożył za trzy kolejne miesiące lub za jeden kwartał zerowe deklaracje VAT-7 lub deklarację VAT-7K, to zostaje wykreślony z rejestru podatników VAT UE.

Jeśli natomiast w ciągu tych trzech kolejnych miesięcy (lub kwartału) podatnik wykazał w deklaracji wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie nabycie towarów lub usług z odliczonym podatkiem, to taka sytuacja nie powoduje wykreślenia z rejestru podatników VAT UE. Przy czym o ile w przypadku nabycia niezbędne jest wykazanie przez podatnika podatku naliczonego, o tyle w przypadku sprzedaży nie występuje warunek wykazania podatku należnego. Oznacza to, że wystarczy, jeśli podatnik wykaże jakąkolwiek sprzedaż, np. sprzedaż opodatkowaną, ale także sprzedaż zwolnioną lub sprzedaż bez VAT objętą w kraju odwrotnym obciążeniem. Wykazanie w deklaracji nawet jednej transakcji sprzedaży wyklucza wykreślenie z rejestru VAT UE.

Przykład

Załóżmy, że podatnik złożył deklaracje VAT-7 w sposób następujący:

• za lipiec - "zerowa" deklaracja VAT-7,

• za sierpień - deklaracja VAT-7:

- z wykazaną sprzedażą podlegającą odwrotnemu obciążeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT,

- bez wykazanego nabycia towarów lub usług z odliczonym podatkiem,

• za wrzesień - "zerowa" deklaracja VAT-7.

W takiej sytuacji w analizowanym trzymiesięcznym okresie lipiec-wrzesień 2017 r., ze względu na sprzedaż wykazaną w deklaracji VAT-7 za sierpień, podatnik nie podlega wykreśleniu z rejestru podatników VAT UE. Aby wykreślić podatnika z rejestru VAT UE, niezbędne jest złożenie przez niego "zerowych" deklaracji VAT-7 za trzy kolejne miesiące.

Analogiczne skutki powoduje wykazanie w deklaracji VAT samych tylko zakupów z wykazanym odliczonym VAT. To może być nawet jedna transakcja.

Przykład

Spółka zarejestrowana jako podatnik VAT UE złożyła za III kwartał 2017 r. deklarację VAT-7K, w której:

• nie wykazała żadnej sprzedaży,

• wykazała nabycie towarów i usług z odliczonym podatkiem VAT (jedna transakcja zakupu).

W takiej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego nie ma podstaw do wykreślenia spółki z rejestru podatników VAT UE.

