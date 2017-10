Jak złożyć JPK_VAT 2018

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Utwórz prawidłowy JPK_VAT

JPK_VAT możesz utworzyć przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line.



Jeśli korzystasz już z programu finansowo-księgowego dostępnego na rynku, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki za jego pośrednictwem plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji JPK 2.0.



Jeśli rozliczasz się z VAT i nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, skorzystaj z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów:

pobierz tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik csv),

wpisz dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli (są one niezbędne do wygenerowania JPK-VAT). Opis, jak to zrobić, znajdziesz w broszurze informacyjnej oraz w opisie struktury i formatu danych pliku csv.

Wypełniony plik csv stanowi źródło JPK_VAT i po jego konwersji aplikacją Klient JPK 2.0 (do formatu xml) jest gotowy do wysyłki.

Wyślij JPK_VAT



Załóż profil zaufany

Do wysyłania plików JPK_VAT potrzebujesz certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (eGo). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.



Profil zaufany – w odróżnieniu do certyfikatu kwalifikowanego – jest bezpłatny. Sprawdź, jak założyć profil zaufany (link otwiera nowe okno w serwisie Obywatel.gov.pl).



Pobierz aplikację Klient JPK 2.0 do wysyłania JPK

Po uzyskaniu profilu zaufanego (eGo) pobierz i zainstaluj aplikację Klient JPK 2.0. Służy ona do konwersji pliku w formacie csv do pliku w formacie xml oraz do wysyłki plików JPK. Wybierz aplikację w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux).



W plikach do pobrania znajdziesz aplikację Klient JPK 2.0, instrukcję instalacji i obsługi aplikacji, przykładowy plik w formacie xml przekonwertowany z pliku csv (link otwiera nowe okno) oraz inne pliki.

Jeśli nie korzystasz z aplikacji Klient JPK 2.0, zapoznaj się z informacjami na temat opracowanej przez Ministerstwo Finansów „Specyfikacji interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3" (link otwiera nowe okno).