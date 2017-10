Podatek od towarów i usług przy umowach menadżerskich członków zarządu spółek

Organ przypomniał, że w ustawie o VAT zdefiniowane zostało pojęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.”

Za taką działalność nie są natomiast uznawane, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, m.in. czynności „z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich”.

reklama reklama

Łączne spełnienie warunków, określonych w poprzednim akapicie, spowoduje, iż czynności podejmowane przez osoby fizyczne nie będą uznawane za czynności wykonywane w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. W konsekwencji tego osoba taka nie będzie uznana za podatnika VAT, a wykonane przez nią czynności nie będą podlegać opodatkowaniu VAT.

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Zważywszy, że wynagrodzenie za czynności (usługi) zarządcze, o których mowa powyższej, stanowi przychód zaliczany do źródeł określonych w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, który z kolei jest wymieniony w cytowanym wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, będzie konieczna każdorazowo weryfikacja pozostałych warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT tj. czy z tytułu wykonania czynności (usług) zarządczych zarządzający są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i zarządzającym co do warunków wykonywania tych czynności (Warunek I), wynagrodzenia (Warunek II) i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (Warunek III).

W celu weryfikacji spełnienia w/w warunków i uznania bądź nie zarządzającego za podatnika VAT konieczne jest przeprowadzenie analizy treści umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy spółką, a zarządzającym.