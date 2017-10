Czy można wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, rozpoczynając ponownie działalność gospodarczą w trakcie tego samego roku podatkowego

Tak, podatnik, który w trakcie roku podatkowego zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą, a następnie w tym samym roku podatkowym rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w innym zakresie, może wybrać jej opodatkowanie podatkiem liniowym. Szczegóły - w uzasadnieniu.

Z opodatkowania podatkiem liniowym mogą skorzystać m.in. podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego. W tym celu muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 zdanie pierwsze updof). Możliwość wyboru opodatkowania podatkiem liniowym dotyczy zarówno podatników, którzy po raz pierwszy w życiu rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, jak i tych, którzy w ciągu danego roku podatkowego w sposób trwały zlikwidowali prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą, a następnie w tym samym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w innym zakresie. W takim przypadku - zdaniem organów podatkowych - nie ma podstaw, aby odmówić takim podatnikom statusu podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. Zatem jeżeli podatnik, o którym mowa w pytaniu, w maju 2017 r. zlikwidował działalność gospodarczą, a od 1 października 2017 r. planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w innym zakresie, to ma on status podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku i może w związku z tym wybrać jej opodatkowanie podatkiem liniowym. Stanowisko to potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 maja 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4511-169/WRz, oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 września 2015 r., sygn. IPPB1/4511-810/15-2/DK. W pierwszym z tych pism organ podatkowy odpowiadał na pytanie podatnika, który w okresie od 1 marca 2009 r. do 12 lutego 2016 r. prowadził działalność gospodarczą pod symbolem PKD 61.30.Z, tj. działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej. W dniu 15 lutego 2016 r. podatnik otworzył nową działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem są usługi sklasyfikowane pod symbolem PKD 82.99.Z, tj. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Podatnik miał wątpliwość, czy może nową działalność opodatkować podatkiem liniowym. W piśmie tym organ podatkowy stwierdził, że: