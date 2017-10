Jak uchronić się przed dysponowaniem pustymi fakturami?

Co do zasady, wystawienie faktury VAT na sprzedaż usługi/towaru powoduje, iż jej odbiorca ma prawo odliczenia podatku VAT od takiej sprzedaży. Są jednak od tego wyjątki. Prawo do odliczenia podatku VAT nie przysługuje w przypadku wystawiania tzw. pustych faktur.

Puste faktury są to faktury, które nie odzwierciedlają rzeczywistego zdarzenia – tzn. wykazują sprzedaż towaru/usługi, która nie miała miejsca.

reklama reklama

Posługiwanie się pustymi fakturami VAT powoduje negatywne konsekwencje nie tylko dla podmiotów wystawiających takie faktury, ale również dla podmiotów, które takowe faktury wykorzystują do obniżenia zobowiązań podatkowych (podatku dochodowego, podatku VAT). Organy podatkowe bowiem zamierzają karać zarówno jedną jak i drugą grupę.

Jak się przed tym uchronić?

W pierwszej kolejności, jeśli jest to pierwsza transakcja z danym kontrahentem, zaleca się „sprawdzenie” danego podmiotu. Sprawdzenie takie powinno polegać na upewnieniu się, że podmiot taki jest podmiotem rzetelnym i uczciwym. Wskazane jest również ustalenie jak długo podmiot taki działa na rynku, jeśli działalność przez niego prowadzona jest stosunkowo krótka zaleca się ostrożność w współpracy z takim podmiotem. Pomocnymi również mogą być opinie w Internecie na temat takiego przedsiębiorcy. Celem takiego rozeznania przede wszystkim powinno być ustalenie, czy nasz przyszły kontrahent nie działa przede wszystkim w celu wyłudzenia podatku VAT.

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Kolejno, zaleca się sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku do towarów i usług (podatku VAT). Ministerstwo Finansów prowadzi wyszukiwarkę podmiotów pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/. Należy pamiętać, iż od 1 stycznia 2017 r. fiskus posiada uprawienie do wykreślenia podatnika z rejestru VAT z urzędu, i co najważniejsze, nie ma obowiązku informowania takiego podatnika o dokonanym wykreśleniu. Przyczyny wykreślenia podatnika wskazane w art. 96 ust 9 i 9a ustawy o VAT są następujące:

1) podatnik nie istnieje,

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem ani pełnomocnikiem,

3) dane w zgłoszeniu okażą się niezgodne z prawdą,

4) podatnik nie stawia się na wezwania skarbówki,

5) zawiesił wykonywanie działalności na ponad pół roku,

6) nie złożył deklaracji za sześć kolejnych miesięcy,

7) składał zerowe deklaracje VAT przez sześć kolejnych miesięcy,