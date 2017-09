Jak organy podatkowe ograniczają optymalizację podatkową z wykorzystaniem programów motywacyjnych dla pracowników

Podatnik, który posiada interpretację indywidualną, korzysta bowiem z jej ochrony nawet wtedy, gdy interpretacja wadliwie wyjaśnia przepisy. Należy przy tym uwzględnić regulacje dotyczące konsekwencji związanych z jej uchyleniem. W takim przypadku bowiem nie wszczyna się wobec wnioskodawcy postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a wszczęte w tych sprawach postępowanie umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę (art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej).

Niekiedy wnioskodawca może nawet uniknąć zapłaty podatku. Będzie to możliwe, jeżeli (art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej):

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Odmowa wydania interpretacji indywidualnej

Obecnie organy podatkowe mogą odmówić wydania interpretacji indywidualnej. Stanie się tak w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem m.in. decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania wskazywał na unikanie opodatkowania (art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej). Od 17 sierpnia 2017 r. organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do Szefa KAS o opinię w zakresie, o którym mowa w powołanym przepisie, chyba że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było przedmiotem uzyskanej poprzednio opinii Szefa KAS (art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej).

Korzyść podatkowa do 100 000 zł

Przepisów o działaniu przeciwko unikaniu opodatkowania nie stosuje się, jeżeli m.in. korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu optymalizacji podatkowej nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo - jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności nie przekracza 100 000 zł (art. 119b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, że nie istnieje podstawa do odmowy wydania interpretacji indywidualnej zgodnie z art. 119a Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy podatnik zadeklaruje, że korzyść podatkowa, jaką otrzyma dzięki np. programowi motywacyjnemu, jest niższa niż 100 000 zł. Jednak powołując taki argument, trudno liczyć na otrzymanie interpretacji korzystnej dla podatnika. Podatnik musiałby bowiem wskazać we wniosku o wydanie interpretacji, że przeprowadza optymalizację podatkową, i oszacować odniesioną z tego tytułu korzyść.