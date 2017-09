TCL Communication otrzymało nagrodę Gold EcoVadis w kategorii CSR Excellence

TCL Communication docenione zostało za najlepsze praktyki w wielu dziedzinach. W tym w ochronie środowiska, polityce kadrowej, uczciwych praktykach handlowych, a także zrównoważonym zarządzaniu. To gwarancja dla konsumentów, że TCL Communication działa zgodnie z zasadami etyki biznesowej i najlepszych praktyk CSR, a także stanowi punkt odniesienia dla łatwego porównania z innymi dostawcami.

EcoVadis prowadzi pierwszą platformę oceny i monitorowania zrównoważonego rozwoju w ramach globalnych łańcuchów dostaw. Zapewnia wiarygodne ratingi CSR i karty wyników dla firm w 150 kategoriach zakupów, obejmujących 21 wskaźników CSR oraz 110 krajów. Ponad 30 000 firm na całym świecie polega na platformie ocen EcoVadis, w tym klienci TCL z branży telekomunikacyjnej. TCL Communication jest obecne w rankingu według metodologii EcoVadis od 2010 r., poprawiając swój wynik rok do roku – w 2016 r. zdobywając Srebro, a 2017 r. podnosząc ocenę na Złotą. Jest to wynik konsekwentnego rozwoju w działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego handlu.

reklama reklama

“Z myślą o generowaniu wartości dla klientów, pracowników, zainteresowanych stron i całego społeczeństwa, TCL Communication, rozwijając swoją międzynarodową obecność, konsekwentnie inwestuje znaczną ilość pieniędzy i energii w ochronę ludzi i środowiska. Platforma EcoVadis przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i zaufania pomiędzy partnerami handlowymi, co jest bardzo wartościowe" - powiedział Eric Vallet, Dyrektor Generalny TCL Communication na Europę.

TCL Communication jest jedną z dziesięciu największych firm zajmujących się produkcją urządzeń mobilnych, a także jednym z liderów w sprzedaży telefonów komórkowych. TCL w roku 2016 sprzedało w 160 krajach 68,8 milionów telefonów i innych urządzeń internetowych. Od momentu założenia w 1999, firma stała się światową potęgą pod względem innowacyjności i niezawodności produktów oraz usług. Obecnie oferuje na całym świecie urządzeniami przenośne – w tym smartfony, tablety, modemy i routery 4G, a także aplikacje oraz usługi internetowe – pod trzema kluczowymi markami: TCL, Alcatel i BlackBerry.

O TCL Communication

TCL Communication Technology Holdings Limited (TCL Communication) projektuje, produkuje i dystrybuuje szerokie portfolio urządzeń mobilnych i internetowych, a także usług pod trzema kluczowymi markami – TCL, Alcatel oraz BlackBerry. Firma obecna jest w ponad 160 krajach Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji oraz Australii i Oceanii. TCL Communication zajmuje pozycję 10 pośród największych producentów telefonów komórkowych, wg danych IDC oraz własnych za pierwszy kwartał 2017 r. Zarejestrowana w Hongkongu, TCL Communications zarządza wysoko wydajną fabryką w Huizhou w Chinach, a także dziewięcioma centrami R&D na całym świecie. Po więcej informacji zapraszamy na www.tclcom.com.

TCL to zarejestrowany znak towarowy, należący do TCL Corporation. Pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Alcatel jest znakiem towarowym, należącym do firmy Nokia, użytkowanym na mocy licencji przez TCL Communication.

Znaki towarowe, w tym między innymi BlackBerry i Emblem Design są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy BlackBerry Limited – wyłączne prawa zastrzeżone. Pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. BlackBerry nie jest odpowiedzialne za żadne produkty, ani usługi firm trzecich.

Źródło: TCL Communication