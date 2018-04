W budownictwie mieszkaniowym cały czas hossa

Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane za pierwszy kwartał 2018 roku. I tak jak się spodziewaliśmy, firmy deweloperskie budują coraz więcej mieszkań. W pierwszym kwartale oddano do użytkowania 44 908 mieszkań, czyli o 10,6 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2017 roku. Jest to świetny wynik zważywszy, że w okresie zimowym budownictwo przeważnie zwalnia.

Świetnie też wygląda sytuacja z rozpoczęciem nowych inwestycji. Jak podaje GUS w pierwszym kwartale 2018 roku rozpoczęto budowę prawie 48 tysięcy mieszkań, co daje nam zwyżkę do pierwszych trzech miesięcy 2017 roku o 8.5 proc. Świetny wynik osiągnęły firmy deweloperskie, które rozpoczęły budowę 30700 lokali mieszkalnych. Porównując te wyniki do pierwszego kwartału 2017 roku, w którym firmy deweloperskie rozpoczęły budowę 23100 lokali mieszkaniowych jest to zwyżka o jedną trzecią.

W porównaniu do bardzo dobrych wyników firm deweloperskich inne formy budownictwa wypadły blado. Spółdzielnie mieszkaniowe wybudowały tylko 491 mieszkań, czyli o 14 % mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku, natomiast lokali komunalnych oddano jeszcze mniej, czyli 143 (spadek o 38 proc). Jeżeli chodzi o społeczne budownictwo mieszkaniowe, oddano ponad dwa razy więcej mieszkań niż przed rokiem, ale tylko 405 lokali, w skali całej Polski to wynik bardzo słaby, zważywszy że potrzeby są olbrzymie i wymagają budowy kilkudziesięciu tysięcy lokali rocznie.

Mieszkania sprzedają się bardzo dobrze, co pokazuje, że mieszkań jest wciąż mało. Dobrym prognostykiem jest fakt, że mimo dużego popytu na lokale mieszkalne cena metra kwadratowego utrzymuje się na niemal stałym poziomie, oczywiście mieszkania w niektórych inwestycjach podrożały, ale nie są to duże zwyżki, maksimum do 7 %. Musimy też pamiętać, że materiały budowlane i robocizna cały czas drożeją, więc jak na razie nie przenosi się to w znaczny sposób na cenę mieszkania.

W 2018 roku planowane jest wybudowanie ponad 220 tysięcy mieszkań , porównując do 2017 roku gdzie oddano 178 tysięcy lokali mieszkalnych daje to świetny wynik, jeżeli oczywiście te plany zostaną zrealizowane.

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Emmerson Realty S.A.