Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w pierwszym kwartale 2018 r.

Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w pierwszym kwartale 2018

Jak dużo mieszkań sprzedali deweloperzy w pierwszych trzech miesiącach tego roku? Czy wyniki są lepsze, czy gorsze od ubiegłorocznych? Sondę prezentuje serwis nieruchomości Dompress.pl

Wioletta Kleniewska, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Polnord S.A.

Sprzedaż netto lokali, według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych, wyniosła w pierwszym kwartale 2018 roku 298 sztuk, wobec 335 lokali zakontraktowanych w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku. Polnord cały czas utrzymuje wysoką sprzedaż lokali, a nieznaczna korekta obserwowana w ujęciu rok do roku jest wynikiem zakończenia programu Mieszkanie dla Młodych, który ułatwiał nabywcom wpłatę wymaganego wkładu własnego. Należy jednak podkreślić, że sprzedaż lokali z wykorzystaniem kredytów MdM nigdy nie stanowiła w Grupie Polnord dużego wolumenu.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

W pierwszym kwartale br. sprzedaż przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Rok zaczął się dla nas dobrze, choć nie rekordowo, jak to miało miejsce w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku. Klienci nabyli 257 lokali, a największą popularnością cieszyły się osiedla społeczne, jak np. wrocławska Olimpia Port. Utrzymujemy cel sprzedażowy na poziomie 1650 lokali w tym roku. Przewidujemy wzrost zainteresowania zakupami nieruchomości po planowanym rozszerzeniu oferty o nowe etapy Browarów Wrocławskich i Formy, czy zupełnie nowe inwestycje we Wrocławiu i Krakowie.

Małgorzata Ostrowska, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Zgodnie ze wstępną informacją o wynikach sprzedaży mieszkań za pierwszy kwartał 2018 roku, spółka J.W. Construction Holding S.A. we wspomnianym okresie zawarła 426 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz płatnych rezerwacji. W tym samym okresie roku 2017 roku liczba ta wyniosła 401 sztuk.

Eryk Nalberczyński, Dyrektor ds. Sprzedaży Lokum Deweloper

Wyniki pierwszego kwartału tego roku są dla nas bardzo satysfakcjonujące. W porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku zwiększyliśmy sprzedaż o 160 proc. i osiągnęliśmy poziom 304 lokali, w tym 248 mieszkań sprzedaliśmy we Wrocławiu i 56 w Krakowie. Sprzedaż liczymy ilością zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wszystkich naszych inwestycjach.

Na sukces sprzedażowy wpływ ma na pewno silny popyt utrzymujący się na rynku nieruchomości. Klienci doceniają doskonałe lokalizacje oraz podwyższony standard naszych inwestycji. Popyt nie słabnie, więc koncentrujemy naszą pracę na przygotowywaniu kolejnych projektów.